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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Lohnerhöhung 28.09.2026 11:33:00

Tesla-Aktie verliert: Gehaltserhöhung von bis zu fünf Prozent für Mitarbeiter in Grünheide

Tesla-Aktie verliert: Gehaltserhöhung von bis zu fünf Prozent für Mitarbeiter in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Gehälter für das einzige europäische Autowerk in Grünheide bei Berlin um bis zu fünf Prozent anheben.

Die Geschäftsführung der Gigafactory Berlin-Brandenburg plane, zum 1. Oktober die Entgelte um durchschnittlich vier bis fünf Prozent zu erhöhen, teilte Tesla mit.

In der Produktion sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Angaben des Unternehmens fünf Prozent mehr erhalten. Sie machen den größten Teil der Beschäftigten aus. Die Facharbeiterinnen und Facharbeiter sollten vier Prozent mehr erhalten, dazu komme ein leistungsbezogener Bonus. Dort arbeiteten zuletzt nach Unternehmensangaben knapp 11.000 Beschäftigte.

Tesla: Seit Eröffnung regelmäßige Erhöhung

In jedem Jahr seit Beginn der Produktion im März 2022 seien die Entgelte erhöht worden, teilte Tesla mit. Zum 1. Dezember 2025 hatte Tesla in Grünheide die Gehälter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk um vier Prozent angehoben.

Das Einstiegsgehalt für Beschäftigte in der Produktion liegt damit nach Angaben des Autobauers bei rund 45.750 Euro im Jahr. Der Wert liege über dem Tarifgehalt.

Tesla wehrt sich gegen einen Tarifvertrag. Die IG Metall setzt sich dafür ein, dass er bei dem Autobauer eingeführt wird. Das Verhältnis zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft ist angespannt.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Tesla-Aktie am Montag zeitweise 0,93 Prozent leichter bei 368,66 US-Dollar.

/vr/DP/jha

GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

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Bildquelle: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

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