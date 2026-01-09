Robotaxi-Boom 09.01.2026 03:17:33

Tesla-Aktie vor Schlüsseljahr 2026? Wedbush-Analyst sieht Wendepunkt durch Robotaxis

Tesla-Aktie vor Schlüsseljahr 2026? Wedbush-Analyst sieht Wendepunkt durch Robotaxis

Ein Analyst sieht für Tesla 2026 ein entscheidendes Jahr. Das Unternehmen könnte in dieser Phase erheblich an Wert gewinnen.

• Wedbush-Analyst sieht 2026 als Schlüsselmoment für Tesla
• Teslas-Marktkapitalisierung könnte auf 2 bis 3 Billionen US-Dollar steigen
• Autonome Technologien könnten 2026 im Fokus von Teslas Wachstum stehen

Wedbush-Analyst Daniel Ives schrieb am 15. Dezember 2025 auf X (ehemals Twitter), dass Tesla ein entscheidendes Jahr bevorstehe. Seiner Meinung nach könnte die Marktkapitalisierung des US-Unternehmens 2026 auf rund 2 Billionen US-Dollar steigen und bis Ende des Jahres sogar 3 Billionen US-Dollar erreichen.

Tesla-Aktie erreicht Rekordhoch: Ives sieht großes Robotaxi-Potenzial

Ives beschreibt laut TipRanks, dass Tesla mithilfe von Elon Musk eine entscheidende Wachstumsphase erreichen wird. In diesem Zusammenhang prognostiziert er, dass Tesla 2026 Robotaxis in über 30 US-Städten einsetzen wird, wobei er das Potenzial von KI und autonomem Fahren auf mindestens eine Billion US-Dollar taxiert.

Am 14. Dezember postete ein X-Nutzer ein Video, das ein Tesla-Robotaxi ohne Sicherheitsfahrer in Austin, Texas zeigt. Elon Musk reagierte auf den Post und erklärte, dass Tesla nun autonome Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer teste.

Ives, der auf TipRanks zu den Top-Analysten zählt, bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und gibt das höchste Kursziel unter Analysten an, welches bei 600 US-Dollar liegt.

Ives sieht schnellen Robotaxi-Ausbau bei Tesla

Ives geht davon aus, dass Teslas Robotaxi-Pläne in den kommenden Monaten deutlich an Tempo gewinnen werden, da die Regulierung für Full Self-Driving (FSD) unter Präsident Trump voraussichtlich gelockert wird, so TipRanks weiter. Laut Aussagen von Ives könnte Tesla trotz der Konkurrenz durch Waymo in den nächsten zehn Jahren rund 70 Prozent des globalen Marktes für autonome Fahrzeuge erobern. Er erwartet außerdem, dass der Einsatz von FSD auf über 50 Prozent steigen wird, was Geschäftsmodell und Margen des Unternehmens deutlich verbessern könnte.

Der Wedbush-Analyst bewertet die derzeitige Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar als Ausgangspunkt und schätzt, dass Tesla 2026 bis zu 3 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Er beschreibt 2026 als entscheidendes Jahr für Tesla, in dem Robotaxis schneller auf den Markt kommen werden und die Produktion des Cybercab beginnt. Experten gehen davon aus, dass das US-Unternehmen seine Testungen ausbauen wird und so den Weg für das Cybercab Model ebnen will, so ein Bericht auf Reuters.

Ives erwartet, dass Tesla bei seiner KI-Strategie deutliche Fortschritte machen wird und 2026 den Schwerpunkt auf Autonomie und Robotik legen wird. Seiner Einschätzung nach könnte dies einen Wendepunkt markieren, der das zukünftige Wachstum und die strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend prägen wird.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie im Fokus: Verbesserte Fahrzeug-Lokalisierung durch Holiday Update
Tesla-Aktie umstritten: Analysten uneins - Magnificent-7-Rückblick 2025 und Ausblick 2026
Tesla-Aktie verliert deutlich: UBS hält an Verkaufsempfehlung fest

Bildquelle: Kevork Djansezian/Freier Fotograf/Getty Images,Scott Olson/Getty Images,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen