Tesla-Aktie vorbörslich mit deutlichen Gewinnen: Positive Analystenstimme sorgt bei Tesla-Aktie für hohen Kaufdruck

Die Aktie des Autobauers Tesla profitiert am Montag von einer positiven Experteneinschätzung.

• Tesla-Aktie von Morgan Stanley zum Kauf empfohlen• Kursziel deutlich angehoben• Tesla kein reiner Autobauer mehr

Für die Tesla-Aktie geht es im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 5,69 Prozent auf 262,65 US-Dollar nach oben. Der Grund für den Kurssprung ist eine positive Bewertung von Analystenseite.

Morgan Stanley empfiehlt Aktie zum Kauf

Wie "Barron’s" berichtet, hat Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, die Tesla-Aktie am Sonntag von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Experte begründet seine Zuversicht für den Anteilsschein des Elektroautobauers insbesondere mit den Aussichten für künstliche Intelligenz (KI): "Das autonome Auto wurde als die Mutter aller KI-Projekte beschrieben", zitiert "Barron’s" Jonas. "In seinem Streben nach Autonomie hat Tesla eine fortschrittliche Supercomputing-Architektur entwickelt, die neue Grenzen bei kundenspezifischem Silizium überschreitet und Tesla möglicherweise einen asymmetrischen Vorteil in einem adressierbaren Markt von insgesamt 10 Billionen US-Dollar verschafft."

Tesla kein reiner Autokonzern mehr

Konkret meint Jonas in diesem Zusammenhang den potenziellen Umsatz im Robotik- Segment, sobald die Fahrzeuge vollständige Autonomität erreicht haben. Seiner Ansicht nach ist der Konzern von Elon Musk nicht mehr nur als Autobauer einzuordnen sondern ist zudem auch als Technologieunternehmen zu werten. "Investoren haben lange darüber diskutiert, ob Tesla ein Autokonzern oder ein Technologiekonzern ist", so der Experte ins einer Analyse. "Wir glauben, dass es [Tesla] beides ist." Darüber hinaus sieht Jonas Software- und Serviceumsätze als den größten Treiber für die potenzielle Wertschöpfung des Unternehmens.

Kursziel massiv angehoben

Angesichts des Potenzials, das der Morgan Stanley-Analyst dem Unternehmen bescheinigt, hat er zudem sein Kursziel massiv angehoben. Statt 250 US-Dollar traut der Experte der Tesla-Aktie nun einen Sprung bis auf 400 US-Dollar zu. Damit gehört Jonas zu den optimistischsten Experten. Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Tesla-Aktie bei 266,73 Prozent - ein Aufwärtspotenzial von mehr als sieben Prozent. Mit dem 400-Dollar-Kursziel von Jonas wäre verglichen zum Schlusskurs vom 08.09.2023 sogar ein Kurssprung um 60,9 Prozent drin.



Redaktion finanzen.at