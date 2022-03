Tesla-Aktie vorbörslich weit im Plus: Aktiensplit geplant

Zeitweise notieren sie an der NASDAQ vor Handelsstart zeitweise 6,06 Prozent höher bei 1.071,90 US-Dollar. Damit summiert sich das Kursplus seit Mitte März auf rund ein Drittel. Der Elektroauto-Hersteller hatte angekündigt, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen. In einem Folgeantrag an die Aufsichtsbehörden erklärte Tesla , dass die Änderung der Gründungsurkunde zur Erhöhung der Anzahl der Stammaktien einen Split in Form einer Aktiendividende ermöglichen wird.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)