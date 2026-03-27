Tesla-Aktie wird zum Roboter-Riesen: Musk gibt Startschuss für Optimus-Serie

Tesla-Chef Musk hat einen Zeitplan für den Produktionsstart des humanoiden Roboters Optimus 3 genannt. Analysten sehen im Robotik-Geschäft zunehmend einen Werttreiber für die Tesla-Aktie.

• Elon Musk kündigte auf dem Abundance Summit den Produktionsstart von Optimus 3 für den Sommer 2026 an• Musk bezeichnete Optimus 3 als den fortschrittlichsten Roboter der Welt• Hochvolumenproduktion soll im Sommer 2027 erreicht werden

Musk: Optimus 3 soll im Sommer 2026 in Produktion gehen

In einem Interview auf dem Abundance Summit am 11. März 2026 erklärte Musk, dass sich Optimus 3 in den letzten Fertigungsschritten befinde. Er bezeichnete den Roboter als den mit Abstand fortschrittlichsten der Welt. Kein anderer Roboter komme auch nur annähernd an Optimus 3 heran. Er habe nicht einmal Demonstrationen von Robotern gesehen, die so leistungsfähig seien, so Musk in dem öffentlich auf X gestreamten Gespräch mit Peter Diamandis.

Der Produktionsstart für Optimus 3 solle im Sommer 2026 erfolgen, zunächst mit sehr niedrigen Stückzahlen in einer klassischen S-Kurve. Die Hochvolumenproduktion werde voraussichtlich im Sommer 2027 erreicht. Musk kündigte zudem an, dass das Design von Optimus 4 im kommenden Jahr fertiggestellt werde und Tesla beabsichtige, jedes Jahr ein neues Roboterdesign auf den Markt zu bringen. Laut früheren Aussagen Musks, die das Tesla-Fachportal Teslarati dokumentiert hat, soll die erste Produktionslinie in Teslas Werk in Fremont entstehen und auf eine Kapazität von bis zu einer Million Einheiten pro Jahr ausgelegt werden. In der Gigafactory Texas sei anschließend eine Linie mit einer Kapazität von bis zu zehn Millionen Einheiten jährlich geplant.

Goldman Sachs sieht Fortschritte bei der Hardware

Die Ambitionen bei Optimus werden auch an der Wall Street aufmerksam verfolgt. Goldman Sachs-Analyst Mark Delaney hat in einer Research Note, über die Investing.com am 16. März 2026 berichtete, Fortschritte bei der Hardwareentwicklung des Roboters dokumentiert. Tesla arbeite demnach besonders intensiv an den Hand- und Unterarmkomponenten, die das Unternehmen zuvor als eine der größten technischen Herausforderungen des Projekts identifiziert hatte. Laut Goldman Sachs lege Tesla dabei Wert auf drei Schlüsselfaktoren: Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Produzierbarkeit.

Ein Großteil der zentralen Komponenten werde von Tesla selbst entwickelt, um geistiges Eigentum zu sichern und die Skalierbarkeit zu gewährleisten. Lediglich standardisierte Bauteile wie Kameras würden extern bezogen. Auch die KI-gestützte Bewegungssteuerung sei ein zentraler Entwicklungsschwerpunkt: Der Roboter soll menschliche Bewegungen beobachten und in korrekte mechanische Abläufe übersetzen können.

Analysten sehen Robotik als Werttreiber für die Tesla-Aktie

Während die traditionellen Autoverkäufe von Tesla im Jahr 2025 rückläufig waren, richtet sich der Fokus vieler Analysten zunehmend auf die neuen Geschäftsbereiche Robotik und autonomes Fahren . Dan Ives von Wedbush Securities sieht in Tesla das weltweit führende Unternehmen im Bereich physischer KI, wie Yahoo Finance am 14. Februar 2026 berichtete. Ives prognostizierte, dass Tesla bis Ende 2026 eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar erreichen könnte, getrieben durch die Fortschritte bei FSD und Robotik. Bis Ende 2027 halte er sogar 3 Billionen US-Dollar für möglich.

Bereits im Earnings Call zum vierten Quartal 2025 am 28. Januar 2026 hatte Musk angekündigt, die Produktionslinien für Model S und Model X in Fremont einzustellen und die frei werdende Fläche für die Optimus-Fertigung zu nutzen. Ob die ambitionierten Zeitpläne eingehalten werden können, bleibt abzuwarten. Musk hat in der Vergangenheit wiederholt Fristen gesetzt, die sich später verschoben haben. Sollte Tesla jedoch die angekündigte Produktionskurve auch nur annähernd erreichen, könnte sich die Bewertungslogik der Aktie grundlegend verändern.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.at