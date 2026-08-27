Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.08.2026 20:07:42

Tesla Announces Semi Event for Sept. 24. Here's What Investors Need to Know.

When Tesla (NASDAQ:TSLA) unveiled its all-electric Semi truck in 2017, analysts were largely bullish on potential demand."We believe this could set off competition for intelligent trucks in the industry," an analyst for Morgan Stanley predicted in 2017. "If the order books fill up quickly, any carrier that holds back placing its order could potentially have to wait several years to get its hands on a Tesla truck -- years during which its competitors could be running with up to a ~70% cost advantage."Morgan Stanley stressed to investors that the Semi could be "the biggest catalyst in trucking in decades."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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