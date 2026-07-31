Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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31.07.2026 10:06:00
Tesla baut Produktion in Grünheide gegen den Trend kräftig aus
Die steigende Nachfrage nach E-Autos wirkt sich auch auf das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide aus. 1000 neue Mitarbeitende sind bereits eingestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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