Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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10.10.2026 17:01:00
Tesla Beat Delivery Estimates by 25,000 Vehicles. Here's Why the Stock Still Hasn't Broken Out.
By most measures, Tesla (NASDAQ: TSLA) stock should be soaring, particularly given its subpar performance this year so far.
Yet, it isn't. Despite delivering 486,532 electric vehicles (EVs) in Q3 versus analysts' consensus estimate of only 461,974, shares of this EV outfit have barely budged since last Friday's report.
What gives? A couple of things, chief among which is that the market no longer cares much about the company's EV business. Tesla is now first and foremost an AI robotics company with a robotaxi side hustle. It's just barely commercialized the latter and not yet commercialized the former at all.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|342,30
|2,32%
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