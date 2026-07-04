Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.07.2026 02:42:00
Tesla Beat Delivery Estimates by 74,000 Vehicles -- and the Stock Had Its Worst Day in Nearly a Year. Here's Why.
Tesla (NASDAQ: TSLA) just posted its strongest second-quarter deliveries in its history, and shareholders responded by knocking about 7.5% off the stock in a single session -- its worst day in nearly a year. On Thursday, the electric-car maker said it delivered 480,126 vehicles in the second quarter, up 25% year over year, about 74,000 more than the 406,000 or so analysts had modeled.By any normal reading, that is a blowout. So why did the stock fall so hard?Tesla Cybercab. Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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