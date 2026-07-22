Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.07.2026 17:15:00
Tesla Beat Wall Street's Delivery Estimate by Nearly 74,000 Vehicles Under Elon Musk
Tesla (NASDAQ: TSLA) saw a significant increase in deliveries in the second quarter of 2026. The electric vehicle giant's 480,126 deliveries were up from 384,122 in the second quarter of 2025, a huge 25% year-over-year increase. The second-quarter 2026 figure was also above the Wall Street consensus for roughly 406,000 deliveries.CEO Elon Musk must be doing something right... Or is there more to the story?Image source: The White House.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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