Tesla: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tesla hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,39 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at