Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.06.2026 13:50:00
Tesla booted from the ‘Magnificent Seven’ by a top fund manager. Here is the tech giant he’s crowned.
T. Rowe Price fund manager David Giroux says Big Tech isn’t in a bubble, but there’s value in healthcare and utilities.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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