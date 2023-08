Tesla-Chef: Lange Pause nach OP: Musk lässt Zuckerberg wegen Käfigkampf weiter zappeln

Blutiger Käfigkampf oder nur verbales Pimmelfechten zweier Superreicher? Aktuelle Aussagen von Meta-Boss Zuckerberg und Tesla -Chef Musk lassen die Zweifel an einem Arena-Duell wachsen. Letzter deutet eine OP und eine monatelange Pause an. Auch der Austragungsort steht wieder in den Sternen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel