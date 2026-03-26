Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.03.2026 18:41:50
Tesla China Demand Faces More Pressure: New Rival Premium EV Hits 15,000 Orders In 34 Minutes
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