Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
19.10.2026 12:12:00
Tesla Costs More Than $350 a Share. Here's Why I'd Still Buy One.
Like the head-turning Roadster it reintroduced last week with some snazzy new performance features, Tesla (NASDAQ: TSLA) shares come with a big price tag. The stock enters this week at $354.72.
Despite the triple-digit price of admission, now could be a good time to buy at least a single share. Even if your broker is open to selling you fractional shares, going with a round share is more than just a cleaner transaction. It provides you with full voting power and the ability to transfer to a brokerage account, which may not allow fractional purchases.
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