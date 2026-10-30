Tesla Could Be About to Unlock a Brand-New Revenue Stream. Time to Buy the Stock?

Tesla (NASDAQ:TSLA) has been a pioneer in the electric vehicle (EV) market, and the company still generates the lion's share of its revenue from this segment. However, the EV landscape has been somewhat uncertain in recent years, affecting Tesla's financial results. Thankfully, Tesla has several attractive potential growth opportunities, and the company could unlock a new revenue stream by the end of the year. Here's what investors need to know.

Image source: The Motley Fool.

In September, Tesla launched the Cybercab, an autonomous vehicle with two seats, no steering wheel, no pedals, and no mirrors. The Cybercab is an important piece in Tesla's robotaxi ambition.

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