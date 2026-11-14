Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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14.11.2026 09:41:00

Tesla Cybercab: Robotaxi für 29.990 Dollar - aber mit Nutzungsbeschränkungen

Es ist Elon Musks neues Lieblingsprojekt: ein selbstfahrendes goldenes Ei. Nun sollen auch Privatkunden das Robotaxi ordern können. Offen ist, ob sie es dann allerdings auch nutzen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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