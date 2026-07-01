Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.07.2026 22:02:00
Tesla Cybercab: Tests in Austin ohne Lenkrad und Pedale
Der E-Auto-Konzern Tesla startet Testfahrten seines Cybercab ohne Lenkrad und Pedale. Eine wichtige Hürde für Teslas Robotaxi-Dienst könnte demnächst wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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