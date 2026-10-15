CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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15.10.2026 11:01:57
Tesla Debuts 2026 Roadster, an EV Sports Car at Least $200,000
Elon Musk’s company and other automakers, like Jaguar and Bentley, are trying to sell very expensive electric cars to people who usually prefer gasoline-fueled luxury and performance.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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