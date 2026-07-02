Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.07.2026 15:06:40
Tesla deliveries climb 25% as fuel price surge boosts Europe demand
Strong second-quarter sales in Europe and China help offset weak US figures hit by end of EV tax creditsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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