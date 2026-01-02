Tesla Aktie
Tesla Deliveries Plummet: What You Need to Know
Tesla (NASDAQ: TSLA) reported its fourth-quarter 2025 vehicle deliveries this morning, and the headline number moved in the wrong direction. While a drop in vehicle deliveries was expected, it's still disappointing in the broader context of the growth stock's exceptionally high valuation. For a company whose shares are priced for extreme growth, a down quarter is never comfortable.Of course, deliveries are only part of the story for the electric vehicle company. Investors won't see fourth-quarter revenue and profit until Tesla publishes its full quarterly update on Jan. 28. In the meantime, however, this is the freshest data Tesla investors have -- and it's not looking good.Here's a closer look at Tesla's latest delivery numbers, and why this sales slump may not last.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|374,05
|-4,86%
