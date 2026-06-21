Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.06.2026 21:49:15
Tesla Driver Using Autopilot Crashes Into Home in Texas and Kills a Woman, Officials Say
The driver told investigators he was using the vehicle’s automated-driver system when the vehicle left the roadway and crashed into a house in Harris County, Texas.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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