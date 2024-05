Tesla erlebt Kursfeuerwerk: Wall Street weiter im Aufwind

Der positive Trend an den US-Börsen setzt sich in der neuen Woche mit verhaltenem Schwung fort. Allen voran schießen Tesla -Aktien nach vorn, nachdem der US-Elektroautobauer eine wichtige regulatorische Hürde für automatisiertes Fahren in China genommen hat. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel