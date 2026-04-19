Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
19.04.2026 06:55:58
Tesla Expands Driverless Robotaxi Service To Dallas And Houston
(RTTNews) - Tesla has officially launched its autonomous robotaxi service in Dallas and Houston, Texas, marking a significant expansion of its driverless ride-hailing network. This move extends Tesla's operational footprint to three major metropolitan areas in the state, following its initial rollout in Austin.
The announcement was made through a company social media post and featured a short video demonstrating Tesla vehicles operating without a human driver or safety monitor in the front seat. The footage underscored Tesla's growing confidence in its Full Self-Driving (FSD) technology and its readiness to scale autonomous mobility solutions.
The expansion represents a pivotal step in the commercialization of autonomous ride-hailing services, positioning Tesla as a stronger competitor in the evolving mobility sector.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
17.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD plant ehrgeizige Exportoffensive für 2026 (finanzen.at)
|
16.04.26
|Tesla-Aktie leichter: Musk gibt Update zu wichtigem AI5-Chip (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Strategischer Schachzug: Warum Amazons Fauna-Übernahme den Druck auf die Tesla-Aktie erhöht (finanzen.at)
|
15.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Tesla-Aktie legt deutlich zu - Bruch des Abwärtstrends möglich (dpa-AFX)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|340,45
|3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.