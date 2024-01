Tesla fährt Auslieferungsrekord im vierten Quartal ein

Frankfurt (Reuters) - Tesla hat im vierten Quartal einen Rekord eingefahren und so viele Autos ausgeliefert wie nie zuvor.

Von Oktober bis Dezember gingen 484.507 Fahrzeuge an die Kunden, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Analysten hatten dagegen im Mittel ihrer Prognosen mit 473.253 Autos gerechnet. Die Auslieferungen lagen damit um etwa elf Prozent über denen des dritten Quartals, als Upgrades an den Montagelinien für die Herstellung des aktualisierten Model 3 die Produktion beeinträchtigten. Tesla erreichte damit sein Ziel von rund 1,8 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen im vergangenen Jahr - auch dank Rabatten für seine Elektroautos.

Der Konzern trieb zudem die Auslieferungen seines Model 3 voran, bevor einige Varianten der Kompaktlimousine im neuen Jahr die Steuervergünstigungen durch das US-Subventionspaket IRA verlieren. Tesla lieferte 461.538 Model 3 Autos und Model Y Geländewagen aus sowie etwa 23.000 Einheiten seiner anderen Modelle. In diesem Jahr will Tesla 2,2 Millionen Fahrzeuge an die Kunden bringen, das wäre ein Anstieg von etwa 22 Prozent, aber weniger als das 2023 erreichte Plus von rund 38 Prozent. Seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal will der Konzern am 24. Januar veröffentlichen.

