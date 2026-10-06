Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.10.2026 10:54:00
Tesla FSD: Verkehrsminister Bilger fordert EU-Zulassung des Assistenzsystems
Bundesverkehrsminister Bilger möchte Teslas Fahrassistenz FSD Supervised EU-weit zulassen. Notfalls soll Deutschland eigene Wege prüfen.
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