Tesla gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tesla hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 28,05 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 28,10 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at