Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.03.2026 19:21:00
Tesla gegen Gewerkschafter: Behörden finden offenbar keine Aufnahme auf beschlagnahmtem Laptop
Der Vorfall sorgte für einen Eklat bei Tesla: Einem Betriebsrat wurde vorgeworfen, heimlich eine Betriebsratssitzung mitgeschnitten zu haben. Tesla erstattete Anzeige – nun liegen offenbar neue Erkenntnisse vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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