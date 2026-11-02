Tesla Has a Flying Car. What Does This Mean for Archer's Flying "Taxi" Business?

A few weeks ago, a Tesla (NASDAQ: TSLA) Roadster drove up a nearly vertical ramp, turned upside down, then fell -- I mean, launched itself -- into the air before its side thrusters kicked in, flipping the car upright and landing it on the road below. It was by far the most incredible maneuver I've ever seen a car pull off. The Tesla then drove out of a cloud of vapor as if nothing had happened.

If you haven't seen Tesla's new flying car, it's worth watching the video (in another stunt, the car launches itself upside down and literally barrel-rolls over five vehicles before landing upright). It's an extraordinary demonstration of engineering, and one of those rare glimpses of a future that, until recently, seemed firmly in the realm of science fiction.

But now, what does this mean for Archer Aviation (NYSE: ACHR)? After all, Archer has also spent years developing its own flying vehicle -- an electric air taxi. If Tesla can make a flying car, will there still be a market for Archer's flying taxi, assuming it can get it certified? Let's take a look.

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