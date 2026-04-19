Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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19.04.2026 22:21:00
Tesla Has Reclaimed Its Spot as the Leading Global EV Manufacturer, but Is the Stock a Buy?
Based on nothing more than recent headlines, it would be easy to be bullish on beaten-down Tesla (NASDAQ: TSLA) shares. The stock at one point had fallen 30% from its December peak largely because it lost its global lead to battery-powered electric vehicle (BEV) rival BYD Company (OTC: BYDDY). Now it has reclaimed that lead.There's always more to the matter, though. Indeed, the deeper you dig, the less compelling Tesla stock gets.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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