Tesla im Abwärtssog: Steigende Renditen belasten US-Tech-Werte

Nach den weiteren Corona-Lockerungen in China wird an der Wall Street auf weitere große Zinsschritte der Fed spekuliert. Die Renditen am Anleihemarkt steigen, die zinssensiblen Aktien von Technologiefirmen leiden dagegen. Im Fahrwasser von Tesla geht es auch für andere Elektroautobauer abwärts.