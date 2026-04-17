Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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17.04.2026 10:40:00

Tesla in 3 Years: Boom, Bust, or Quietly Crushing It?

What is Tesla (NASDAQ: TSLA) likely to look like in three years? Well, the company's various achievements over the years are impressive, and if robotaxis are added to that list, then Tesla is highly likely to boom. On the other hand, the failure to achieve, at least, a commercial robotaxi service could lead to a sizeable bust for this tech giant.Here's what you need to know about the range of outcomes over the next few years.Tesla's expensive valuation is often used as a stick to beat the company with. The argument is understandable if you view it as an electric vehicle (EV) company and don't factor in any value for its robotaxi business. There's quite a wide range of earnings outcomes baked into Wall Street analyst estimates for Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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