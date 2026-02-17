Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.02.2026 16:35:00
Tesla in Brandenburg: IG Metall stellt Strafanzeige gegen Werksleiter
Tesla wirft einem Gewerkschafter vor, eine Sitzung im Gigawerk in Brandenburg heimlich aufgezeichnet zu haben. Die IG Metall beschuldigt den örtlichen Werksleiter nun der üblen Nachrede.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!