Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.11.2026 17:03:00
Tesla in Grünheide: Werksleiter bekommt Strafbefehl wegen übler Nachrede
Tesla wirft der IG Metall vor, sie habe eine Betriebsratssitzung heimlich mitgeschnitten. Nun liegt ein Strafbefehl gegen den Werksleiter vor.
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