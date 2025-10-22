Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
22.10.2025 22:21:19
Tesla Inc. Q3 Profit Decreases, Misses Estimates
(RTTNews) - Tesla Inc. (TSLA) announced a profit for third quarter that Decreased from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $1.373 billion, or $0.39 per share. This compares with $2.173 billion, or $0.62 per share, last year.
Excluding items, Tesla Inc. reported adjusted earnings of $1.770 billion or $0.50 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.56 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 11.6% to $28.095 billion from $25.182 billion last year.
Tesla Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.373 Bln. vs. $2.173 Bln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.62 last year. -Revenue: $28.095 Bln vs. $25.182 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
22:24
|10 Billionen für Amerika: Andreessen stärkt Musk den Rücken bei Mega-Industrieplan (finanzen.at)
|
22:20
|Tesla trotz Verkaufsrekords mit nächstem Gewinnrückgang (dpa-AFX)
|
18:01
|Ausblick: Tesla präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Enormes Gehaltspaket für Elon Musk: Warum der Tesla-Chef auch beim Verfehlen der Ziele abkassieren könnte (finanzen.at)
|
21.10.25
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|BYD-Aktie im Blick: Tesla-Rivale eröffnet größtes Werk außerhalb Asiens (finanzen.at)
|
20.10.25
|Tesla dominates UK mega battery market (Financial Times)
|
18.10.25
|Autogeschäft schwächelt: Warum ein Skeptiker dennoch bullish für die Tesla-Aktie wird (finanzen.at)