Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.10.2025 22:21:19

Tesla Inc. Q3 Profit Decreases, Misses Estimates

(RTTNews) - Tesla Inc. (TSLA) announced a profit for third quarter that Decreased from the same period last year and missed the Street estimates.

The company's bottom line totaled $1.373 billion, or $0.39 per share. This compares with $2.173 billion, or $0.62 per share, last year.

Excluding items, Tesla Inc. reported adjusted earnings of $1.770 billion or $0.50 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.56 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 11.6% to $28.095 billion from $25.182 billion last year.

Tesla Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.373 Bln. vs. $2.173 Bln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.62 last year. -Revenue: $28.095 Bln vs. $25.182 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten