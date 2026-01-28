Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

Tesla Inc. Q4 Profit Retreats

(RTTNews) - Tesla Inc. (TSLA) released earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $840 million, or $0.24 per share. This compares with $2.12 billion, or $0.60 per share, last year.

Excluding items, Tesla Inc. reported adjusted earnings of $1.76 billion or $0.50 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.1% to $24.90 billion from $25.70 billion last year.

Tesla Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $840 Mln. vs. $2.12 Bln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.60 last year. -Revenue: $24.90 Bln vs. $25.70 Bln last year.

