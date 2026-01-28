Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
28.01.2026 22:59:14
Tesla Inc. Q4 Profit Retreats
(RTTNews) - Tesla Inc. (TSLA) released earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $840 million, or $0.24 per share. This compares with $2.12 billion, or $0.60 per share, last year.
Excluding items, Tesla Inc. reported adjusted earnings of $1.76 billion or $0.50 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.1% to $24.90 billion from $25.70 billion last year.
Tesla Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $840 Mln. vs. $2.12 Bln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.60 last year. -Revenue: $24.90 Bln vs. $25.70 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
29.01.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch: E-Autobauer überrascht positiv beim Gewinn im Schlussquartal (finanzen.at)
|
29.01.26
|ROUNDUP 2: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Tesla lurches into the Musk robotics era (Financial Times)
|
29.01.26
|FirstFT: Tesla accelerates AI pivot (Financial Times)
|
29.01.26
|FirstFT: Tesla accelerates AI pivot (Financial Times)
|
29.01.26
|ROUNDUP: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein (dpa-AFX)