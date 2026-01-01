:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
01.01.2026 01:15:00
Tesla Is About to Report Fourth-Quarter Deliveries. The Number May Be Weak -- And Investors May Not Care
Despite returning to double-digit year-over-year revenue growth in Q3, fueled by a return to growth in vehicle deliveries, it's unlikely that Tesla (NASDAQ: TSLA) kept up this momentum in Q4, despite recently introducing a lower-cost version of its Model Y. This is because Q3 benefited from a pull-forward in demand as buyers rushed to get electric vehicles before the federal electric-vehicle credit expired. In addition, deliveries far exceeded production in Q3 -- a factor that will likely weigh on fourth-quarter deliveries.We'll soon find out exactly how many vehicles Tesla delivered, as the company typically reports its quarterly deliveries within the first few days following the last day of its quarters. This means the electric-car maker will likely report its fourth-quarter deliveries on January 2nd or 3rd.Ahead of the delivery release, here's a closer look at why fourth-quarter deliveries likely won't be impressive -- and why the story is bigger than Q4 anyway.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
