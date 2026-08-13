Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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13.08.2026 16:45:13

Tesla Is Down 26% in 2026 and Trailing Every Magnificent Seven Peer. Here's What Could Turn It Around.

The shine has come off Tesla (NASDAQ: TSLA) in the last few years. At one point, it was considered the definitive growth stock for investors to own, with shareholders betting that founder Elon Musk would take the lead in the emerging electric vehicle (EV) industry, along with other promises in areas like energy storage and self-driving technology.There was no price too high to pay for owning Tesla. Now, investors have begun to sour on the EV maker, in favor of other artificial intelligence (AI) stocks, including the other Musk-led business, Space Exploration Technologies (SpaceX).In 2026, Tesla shares are down 26% year to date. Here's what the business needs to do to get the share price moving in the right direction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street werden unterschiedliche Tendenzen beobachtet. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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