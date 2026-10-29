Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.10.2026 06:30:00
Tesla Is Flying in Europe, and We Aren't Talking About the Roadster -- 1 Big Concern Remains
Tesla's (NASDAQ: TSLA) recent Roadster demonstration was flying over cars. Whether you scoffed at the gimmick or simply enjoyed the wild spectacle, the company quietly recorded registrations flying higher in Europe. The latter is likely the more meaningful flying from Tesla, especially since it was its best month for Europe registrations ever.
While Tesla doesn't break out its European deliveries, we can use vehicle registrations as a proxy for sales and better understand what's happened. Hint: It's good news for Tesla, although there is one growing concern.
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