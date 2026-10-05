Tesla Is on Pace for Its First Annual Delivery Increase Since 2023. Is the Stock a Buy?

Tesla (NASDAQ:TSLA) delivered 486,532 vehicles in the third quarter of 2026, the EV maker said on Friday, Oct. 2. That was off 2% from a year earlier, when U.S. buyers raced to get a $7,500 federal tax credit before it ended and Tesla posted its all-time quarterly record of 497,099.

The more important figure is the running total. Through three quarters, Tesla has delivered 1,324,681 vehicles, around 9% more than by this time in 2025. This puts the company on pace for its first annual increase in deliveries since 2023, after two straight years of declines.

Investors seemed to like the news. As I write, shares trade near $371, up about 5% since Thursday's close.

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