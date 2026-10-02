Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.10.2026 04:37:01
Tesla Is the Only Magnificent Seven Stock in the Red for 2026
It's been a good year for most of the Magnificent Seven. As of this writing, Apple and Nvidia are both up over 23% in 2026, and even Microsoft, the smallest gainer, is up about 7%. Alphabet, Meta Platforms (NASDAQ:META), and Amazon land in between.
Then there's Tesla (NASDAQ:TSLA). At roughly $347 as of this writing, the electric-car maker's shares are down about 23% this year and about 29% off their record close of $489.88, set in December 2025.
It's the only one of the seven in the red.
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Nachrichten zu Tesla
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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30.09.26
|Elon Musk klärt auf: Dafür steht das Tesla-Logo wirklich (finanzen.at)
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29.09.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.09.26
|Tesla-Aktie verliert: Gehaltserhöhung von bis zu fünf Prozent für Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
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28.09.26
|ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
|
28.09.26
|ROUNDUP: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
|
25.09.26
|SpaceX pivots away from space (Financial Times)
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23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|317,00
|0,43%