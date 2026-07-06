Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 20:45:00

Tesla Just Delivered Fantastic News for Investors, but Don't Rush Out and Buy the Stock

Despite a 9% gain in the benchmark S&P 500 so far in 2026, Tesla (NASDAQ: TSLA) stock has moved in the opposite direction, posting a 12% loss (as of market close on Thursday, July 2). The company is coming off two straight years of declining electric vehicle (EV) sales, so investors are understandably cautious.But on July 2, Tesla reported its EV deliveries for the second quarter of 2026 (ended June 30), blowing away Wall Street's expectations. They also grew for the second consecutive quarter, which suggests this critical part of Tesla's business might finally be recovering.That said, Tesla stock is trading at a sky-high valuation, which makes it a very tough investment despite recent improvements in its EV sales. Here's why it probably isn't a good buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten