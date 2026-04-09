Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.04.2026 19:31:00
Tesla Just Delivered Terrible News for Its Investors
The stock market has had its fair share of down days recently, but April 2 was not one of them -- the S&P 500 ended that session essentially flat. However, shares of Tesla (NASDAQ: TSLA) plunged by more than 5% on the day after the company announced a disappointing set of electric vehicle (EV) delivery numbers for the first quarter. And then they kept falling.Tesla is coming off two consecutive years of declining passenger EV sales, and another decline in 2026 looks possible. Many investors own its stock because they are enthusiastic about future products like the Cybercab autonomous robotaxi and the Optimus humanoid robot, but 73% of the company's revenue still comes from selling passenger cars. On that note, sluggish EV sales have led to poor financial results, which could drive its stock sharply lower from here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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