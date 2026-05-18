Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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19.05.2026 00:13:00

Tesla Just Hiked Model Y Prices for the First Time Since 2024. Time to Buy the Stock?

Tesla (NASDAQ: TSLA) quietly nudged Model Y prices higher in the U.S. over the weekend. The Model Y Premium all-wheel drive and Premium rear-wheel drive trims each climbed $1,000 to $49,990 and $45,990, respectively, while the Performance all-wheel drive trim rose $500 to $57,990. The two entry-level Standard trims, by contrast, were left untouched at $41,990 and $39,990.Modest as the changes are, they mark the first U.S. price hike on Tesla's best-selling vehicle in about two years -- and they end a long stretch of discounts and outright price cuts that defined the electric-vehicle maker's strategy through 2024 and 2025.So, with this positive news clearly making the demand environment for Tesla's vehicles look more attractive, is now a good time to buy the stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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