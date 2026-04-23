Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.04.2026 05:03:00
Tesla kann Umsatz, Gewinn und Margen steigern, aber Überproduktion läuft weiter
Teslas Quartalszahlen sind besser als erwartet, nur der Umsatz nicht. Elon Musk verspricht baldige Massenfertigung von Cybercab, Semi Truck und Optimus Roboter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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