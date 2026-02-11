Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
11.02.2026 11:11:00
Tesla lässt IG Metall-Mitglied bei Betriebsratssitzung in Werk Grünheide abführen
Im Tesla-Werk in Brandenburg eskaliert der Streit im Betriebsratswahlkampf. Einem IG-Metall-Vertreter wird vorgeworfen, eine Sitzung heimlich aufgezeichnet zu haben. Die Gewerkschaft spricht von einer »Schmutzkampagne«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!