Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Billigmodell
|
07.10.2025 21:43:01
Tesla lockt mit niedrigerem Einstiegspreis - Aktie dennoch im Minus
• Neue Standardversion mit 517 km Reichweite
• Tesla-Aktie verliert trotz Ankündigung
Tesla hat am Dienstag eine preiswertere Version seines beliebten SUV Model Y vorgestellt.
Preis unter 40.000 Dollar
Der Einstiegspreis liegt bei 39.990 US-Dollar - rund 5.000 Dollar weniger als der bisherige Listenpreis von 44.990 Dollar. Der Schritt folgt auf das Auslaufen der US-Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 Dollar Ende des vergangenen Monats, wodurch sich die effektiven Preise für Verbraucher unmittelbar erhöht hatten.
Die neue Standard-Variante mit Hinterradantrieb bietet laut Teslas Website eine geschätzte EPA-Reichweite von rund 517 Kilometer. Das Standardmodell unterscheidet sich in mehreren Punkten von den teureren Versionen: Der Innenraum ist mit Textil-Dekor und zweifarbigen Sitzen aus Stoff und veganem Leder ausgestattet. Zudem verfügt das Fahrzeug über ein geschlossenes Glasdach anstelle des charakteristischen Panoramadachs der höherpreisigen Varianten.
Weitere kostensparende Änderungen umfassen ein manuell verstellbares Lenkrad statt einer elektrischen Einstellung, LED-Scheinwerfer, manuell einklappbare Außenspiegel und automatische Fernlichtsteuerung.
Die Tesla-Aktie gibt an der NASDAQ dennoch zeitweise 4,15 Prozent auf 434,46 US-Dollar nach. Viele Anleger hofften auf Neuigkeiten zu anderen neuen Produkten wie dem Roadster der nächsten Generation, den Musk seit Jahren verspricht.
Redaktion finanzen.at
