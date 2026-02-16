Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
16.02.2026 09:41:00
Tesla Makes Its Largest Investment Bet Yet in Its Own Vision
While the staggering capital spending commitments in artificial intelligence (AI) by hyperscalers like Alphabet and Amazon have captured investor attention, Tesla's (NASDAQ: TSLA) massive ramp in spending is arguably much more significant.Not only is the $20 billion-plus in capital spending planned for 2026 more than double what Tesla spent last year, but its nature highlights a fundamentally different vision of where the transportation market is heading. Here's why.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|350,75
|0,00%
