Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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07.07.2026 15:51:00
Tesla-Modell ist wieder das absatzstärkste Elektroauto in Deutschland
Tesla hat mit dem Model Y in diesem Monat das meistverkaufte Elektroauto im Land. Nach einem Einbruch steigt der Tesla-Absatz wieder, Elon Musks Unternehmen will die Produktion in seinem Werk in Grünheide erhöhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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