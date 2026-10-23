Tesla Motors präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tesla Motors hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 144,08 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,08 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at